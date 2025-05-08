Що в гаражі в ексначальника ТЦК Харкова: ДБР знайшло автівки на мільйони гривень

Працівники Бюро встановили, що придбання цих авто не відповідає легальним доходам

Правоохоронці викрили факти незаконного збагачення колишнього керівника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ціна одного з його автомобілів сягає 4,6 млн гривень.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, яке, у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції, відкрило справу.

Згідно з отриманими матеріалами, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав позов до Вищого антикорупційного суду, з вимогою про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тис. грн. Ці активи знаходились у користуванні родини посадовця. Йдеться про автомобілі BMW X6 (2023) та Toyota Camry Hybrid (2022), які у 2023-24 роках були придбані родичами підозрюваного.

"У період набуття цих авто чоловік обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника обласного ТЦК та СП", — зазначили в ДБР.

Аналізуючи офіційні доходи посадовця та його родини, працівники Бюро встановили, що придбання цих авто не відповідає їхнім легальним доходам. Щоб запобігти їхньому продажу, суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно фігурантів справи. Розслідування триває.

Що відомо про автомобілі

BMW X6 2023 року випуску коштує приблизно 112 000 доларів (4,6 млн грн). Це перший люксовий кросовер від німецької компанії, який поєднує стиль SUV та купе. У 2019 році був представлений третій випуск X6, побудований на новій платформі, з покращеними підвісками та електронними системами для кращої керованості. Автомобіль оснащений пневмопружинами, повнокерованим шасі та модернізованою трансмісією. У 2021 році оновлений X6 отримав 335-сильний двигун з 48-вольтовим гібридом, що дозволяє розігнати авто до 100 км/год за 5,3 секунди. З 2022 року всі моделі X6 мають повний привід, а об'єм багажника складає 580 літрів.

Зсередини автомобіль має такий вигляд:

Другий автомобіль — Toyota Camry 2022 року. Його вартість становить близько 30 000 доларів (1,2 млн грн). Tранспортний засіб випускається з 1982 року й протягом часу став представником D-класу. Він виробляється в Японії, США, Австралії, Росії та Китаї. У деяких країнах Camry розглядається як автомобіль преміум-класу. Серед доступних модифікацій є й гібридні варіанти, зокрема Toyota Camry Hybrid SE Upgrade AWD.

Вигляд салону машини:

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