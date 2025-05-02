Єдиний в Україні Ferrari 296 GTB за 15 млн помітили в Києві. "Телеграф" дізнався, чий він

Авто єдине в Україні

Ні для кого не секрет, що в Україні повно розкішних авто преміум-класу, які вартують мільйони. Зокрема, нещодавно кореспондент "Телеграфу" помітив новеньку Ferrari 296 GTB.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, автомобіль 2023 року випуску, пригнаний в Україну лише в жовтні минулого року. Коштує він на ринку від 342 до 371 тисячі доларів (залежно від модифікації та опцій). "Телеграф" також дізнався, кому належить цей елітний автомобіль вартістю у близько 15 мільйонів гривень.

Що це за авто та хто його власник

Ferrari 296 GTB — це гібридний суперкар, випущений італійським виробником у 2023 році (модель вперше зійшла з конвеєра у 2021). Як і всі Ferrari, автомобіль надпотужний: під капотом у нього встановлений 3-літровий V6 з подвійним турбонаддувом сумарною потужністю близько 830 кінських сил та крутним моментом понад 740 Нм. Розгін від нуля до сотні займає всього 2,9 секунди, а максимальна швидкість — 330 км/ год.

Як дізнався "Телеграф" з власних джерел, автомобілем володіє киянин Ганіч Костянтин Тарасович 1993 року народження. Крім космічної суми за авто, він ще й заплатив 115 тисяч гривень за "жирні" номери — AA0001CX.

Згідно з даними Youcontrol, він є директором Громадської організації "Асоціації трейдерів України", головний офіс якого розташований у Києві. Також він 25% компанії ТОВ "ТСТА КОНСАЛТІНГ". Офіційно компанія займається "допоміжною діяльністю у сфері освіти", а її чистий прибуток у 2024 році склав всього 97 тисяч гривень.

В Linkedin більше розповідається, якою є сфера діяльності компанії. Згідно з опублікованою інформацією, ТОВ "ТСТА КОНСАЛТІНГ" — це молода компанія, яка допомагає розібратися у фінансових ринках та інвестиціях, тобто надає консультативні послуги.

Також Костянтин Ганіч зареєстрований як ФОП. Згідно з КВЕДами, він займається консультуванням з питань інформатизації та освіти.

Раніше "Телеграф" також писав про те, кому належить єдина в Україні Tesla Cybertruck. Власницею виявилась приватний нотаріус.