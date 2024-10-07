Мама депутата Київради придбала Range Rover за ціною iPhone: нею зацікавилась прокуратура

Вони відбулись штрафом, проте авто конфіскували

У столиці суд ухвалив рішення про конфіскацію дорогого автомобіля Range Rover у матері депутата Київської міської ради. Причиною такого кроку стало порушення антикорупційного законодавства.

За інформацією столичної прокуратури, мати депутата Київради придбала Range Rover Sport 2020 року випуску за неймовірно низькою ціною — всього 65 тисяч гривень. Ця сума викликала підозри у правоохоронців, адже реальна вартість такого автомобіля значно вища (на Autoria, до прикладу, таке авто коштує від 56 до 65 тисяч доларів). Купівля відбулася у 2022 році за посередництва помічника-консультанта депутата.

Цікаво, що сам депутат у своїй декларації за 2023 рік вказав вартість цього автомобіля понад 2,3 мільйона гривень. Така розбіжність між задекларованою вартістю та ціною придбання стала ключовим аргументом для прокурорів.

Хоча офіційні джерела не називають імені фігуранта справи, за даними видання "Бабель", йдеться про депутата від партії УДАР Ігоря Опадчого. Ця інформація, втім, потребує підтвердження.

Шевченківський районний суд Києва розглянув матеріали справи і дійшов висновку, що придбання автомобіля за значно заниженою ціною фактично є подарунком близькій особі депутата. Такі дії заборонені законом "Про запобігання корупції", що і стало підставою для судового рішення.

За результатами розгляду справи суд визнав депутата винним за частиною 1 статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Народному обранцю призначено штраф у розмірі 2 550 гривень. Крім того, суд ухвалив рішення про конфіскацію автомобіля Range Rover.

Депутат спробував оскаржити це рішення, але безрезультатно. Київський апеляційний суд залишив у силі вердикт суду першої інстанції, підтвердивши правомірність конфіскації автомобіля та накладення штрафу.

Довідка. Land Rover Range Rover Sport 2020 року — це розкішний повнорозмірний позашляховик, вироблений компанією Land Rover. Модель 2020 року є частиною другого покоління Range Rover Sport, яке випускається з 2013 року.

Інтер'єр авто

Основні характеристики:

довжина: 4879 мм, ширина: 2073 мм, висота: 1803 мм, колісна база: 2923 мм;

об'єм багажника: 780 л (до 1686 л при складених сидіннях);

двигуни: бензинові та дизельні, об'ємом від 2.0 до 5.0 л;

потужність: від 249 до 575 к.с. (залежно від модифікації);

трансмісія: 8-ступенева автоматична;

привід: повний (4x4);

розгін до 100 км/год: від 4.5 до 7.3 секунди (залежно від двигуна);

максимальна швидкість: до 283 км/год (у найпотужнішої версії);

витрата палива: від 7.5 до 12.8 л/100 км (комбінований цикл).

Салон Range Rover Sport 2020 року

Range Rover Sport 2020 року цінується завдяки своєму розкішному інтер'єру, передовим технологіям та відмінним позашляховим характеристикам. У цьому авто поєднано комфорт преміумкласу з можливостями справжнього позашляховика.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що "Ісландія" випустила розслідування про депутата Железняка. Автор розслідування Сергій Іванов стверджує, що Железняк покриває корупцію в податковій службі та співпрацює одразу з кількома олігархами.