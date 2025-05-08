Что в гараже у экс-начальника ТЦК Харькова: ГБР нашло авто на миллионы гривен

Сотрудники Бюро установили, что приобретение этих авто не соответствует легальным доходам

Правоохранители разоблачили факты незаконного обогащения бывшего руководителя Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Цена одного из его автомобилей составляет 4,6 млн гривен.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, которое, в сотрудничестве с Национальным агентством по предотвращению коррупции, возбудило дело.

Согласно полученным материалам, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск в Высший антикоррупционный суд с требованием о гражданской конфискации активов на сумму 4 млн 850 тыс. грн. Эти активы находились в пользовании семьи должностного лица. Речь идет об автомобилях BMW X6 (2023) и Toyota Camry Hybrid (2022), которые в 2023-24 годах были приобретены его родственниками.

"В период приобретения этих авто мужчина занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника областного ТЦК и СП", — отметили в ГБР.

Анализируя официальные доходы должностного лица и его семьи, работники Бюро установили, что приобретение этих автомобилей не соответствует их легальным доходам. Чтобы предотвратить их продажу, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов дела. Расследование продолжается.

Что известно об автомобилях

BMW X6 2023 года выпуска стоит примерно 112 000 долларов (4,6 млн грн). Это первый люксовый кроссовер от немецкой компании, сочетающий стиль SUV и купе. В 2019 году был представлен третий выпуск X6, построенный на новой платформе с улучшенными подвесками и электронными системами для лучшей управляемости. Автомобиль оснащен пневмопружинами, полноуправляемым шасси и модернизированной трансмиссией. В 2021 году обновленный X6 получил 335-сильный двигатель с 48-вольтовым гибридом, позволяющий разогнать авто до 100 км/ч за 5,3 секунды. С 2022 года все модели X6 обладают полным приводом, а объем багажника составляет 580 литров.

Изнутри автомобиль выглядит так:

Второй автомобиль – Toyota Camry 2022 года. Его стоимость составляет около 30 000 долларов (1,2 млн грн). Транспортное средство выпускается с 1982 года и в течение времени стало представителем D-класса. Он производится в Японии, США, Австралии, России и Китае. В некоторых странах Camry рассматривается как автомобиль премиум-класса. Среди доступных модификаций есть и гибридные варианты, в частности, Toyota Camry Hybrid SE Upgrade AWD.

Вид салона машины:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве заметили единственную в Украине Ferrari 296 GTB, стоимость которой составляет 15 миллионов гривен.