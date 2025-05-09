"Український слід". Дивна мітка на обличчі Зеленського викликала суперечки в мережі (фото)

Загадкова смужка стала причиною маси припущень

На обличчі президента України Володимира Зеленського помітили дивний слід. На нещодавньому фото на його скроні з'явилася доволі довга смужка.

Дивний слід на обличчі президента обговорюють у мережі

В мережі активно обговорюють, що це може бути — залом після сну, відмітина від масажного столу, чи телефону. Є й іронічний варіант — "український слід".

На Банковій висунули припущення, звідки слід на обличчі Зеленського

Проте насправді все значно прозаїчніше. Співрозмовник "Телеграфа" на Банковій припустив, що це, ймовірно, слід від навушників. Ця версія виглядає правдоподібною, адже фото Зеленського зі смужкою на скроні з'явилося як ілюстрація новини про його телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом 8 травня. Вона тривала близько години, отже навушники цілком могли залишити такий слід на обличчі президента.

Раніше "Телеграф" розповідав, що п'яний чоловік хотів підійти до Зеленського на Хрещатику, коли той записував відеозвернення. Однак його товариш вчасно зупинив "героя" і не дозволив йому наблизитись до президента.