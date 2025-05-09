Папа Франциск кілька разів міг приїхати в Україну. Збирався навіть у Маріуполь

Папа хотів приїхати в нашу країну ще у 2022 році

Конклав кардиналів 8 травня обрав нового Папу Римського — ним став Роберт Прево, кардинал зі США. Його попередник, Папа Франциск, кілька разів міг приїхати в Україну, проте змінив свою думку.

Папа Франциск міг приїхати до Маріуполя у 2022 році

Як розповів апостольський нунцій (посол Ватикану) в Україні Вісвальдас Кульбокас в інтерв'ю "РБК-Україна", він багато разів спілкувався з цього приводу з керівниками Державного секретаріату із державним секретарем, кардиналом Пароліном і його заступниками. Вони завжди наголошували, що можуть тільки пропонувати, куди саме здійснювати візити, вирішує лише сам Папа.

Нунцій розповів, що 15 травня 2022 року, коли захисники Маріуполя ще не були в полоні, були намагання залучити до їхнього порятунку Китай, Туреччину і Папу Франциска як морального авторитета. Ціль тоді була — допомогти захисникам Маріуполя вийти живими та поїхати в іншу країну, щоб там перебувати в час війни.

"Коли я проінформував про обговорення такої пропозиції, я одразу отримав відповідь від Папи Франциска: якщо так станеться, він приїде в Україну до Маріуполя. Тобто, духовно Папа Франциск був готовий приїхати до України. Цей приклад мені підказує, що рішення Папи залежало від його розуміння, коли він може більш корисним", — поділився думками Вісвальдас Кульбокас.

Позиція Папи Франциска змінювалася кілька разів

Як наголосив посол Ватикану, для Франциска не було питанням показати, що він з Україною. Питання було в тому, коли його присутність надасть найбільші результати.

"Я спілкувався декілька разів з Папою, і я навіть бачив, що його розуміння змінювалось, тому що в 2022 році я вже зрозумів, що він вже готувався приїхати, я його чекав. Потім щось змінилось в його думках. І в кінці 2024 — на початку 2025 року, ще раз змінилась його позиція. Я вже заново почав чекати його візиту в Україну. Тільки не було конкретності коли", — розповів нунцій.

За його словами, Папа Франциск навіть коли ухвалював рішення, почував себе вільним змінити його. Понтифік міг це зробити, якщо розумів, що це помилкове рішення, або отримував нову інформацію.

"Для мене ніколи не було легко зрозуміти, чи приїде, чи ні, і коли може приїхати", — резюмував Вісвальдас Кульбокас.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим запам'ятався Папа Франциск. З початку свого обрання він взяв курс на оновлення Католицької Церкви.