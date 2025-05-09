Чи будуть німецькі війська відправлені в Україну: новий канцлер дав відповідь

Мерц вважає, що Німеччина може зробити інший внесок у безпеку України

Новий канцлер Німеччини Фридрих Мерц у питанні відправки військ в Україну вважає, що говорити про цей сценарій все ще занадто рано. За його словами, питання участі Німеччини у створенні військового корпусу для розміщення в Україні зараз не стоїть на порядку денному.

Про це канцлер сказав в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. Він погодився із популярною серед німецьких політиків думкою, що навіть до банального реального припинення вогню в Україні дуже далеко.

"Ми ще дуже далекі від припинення вогню, і ще далі – від мирної угоди", – зазначив він.

Мерц вважає, що Німеччина може зробити інший внесок у безпеку України, щонайменше на поточному етапі. Берлін може продовжити надавати підтримку Збройним силам України, та постачати озброєння за допомогою США та в рамках спільних зусиль Європейського Союзу. Також Німеччина готова використати низку можливостей для того, щоб угода про припинення вогню між Україною та Росією була надійно закріплена, а Росія не наважилася б її порушити та змушена була б її дійсно дотримуватися.

Зазначимо, Фрідріх Мерц ще перед виборами неодноразово підтверджував, що готовий нарешті передати Україні крилаті ракети Taurus – за умови, що його політична сила виграє вибори, а Шольц, який занадто довго відмовлявся дати ракети, втратить свою посаду. На виборах Мерц та його партія отримали перемогу. Зараз Мерц називає згоду Британії та Франції єдиною умовою постачання ракет. Велика Британія готова підтримати це рішення.

Тому тепер Німеччина попри чергові "коричневі лінії" Росії може передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Проте вона передасть їх не дуже багато – скоріше за все, не більше 100 штук, причому передавати буде двома партіями по 50 одиниць.