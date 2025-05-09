Хронология войны – день 1171: Зеленский поговорил с Трампом, а россияне давят на нескольких направлениях

9 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать о всех последних событиях на фронте. На 1171 день войны россияне прекратили обстрел, но давят на фронте

На календаре пятница, 9 мая 2025 года, длится 1171 день войны. За предыдущие сутки на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения, из которых более половины произошло на трех направлениях — Покровском, Лиманском и Новопавловском.

Как проходит 1171 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 9 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Зеленский обсудил с Трампом необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности, конкретные шаги. Также президент проинформировал Трампа о ситуации в поле боя.

"Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.

Президент Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. Мы согласовали дальнейшие контакты", — написал Зеленский.

С ситуацией в Украине 6 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1168: Украина вернула домой 205 защитников, а Россия ударила по пригороду Сум

О новостях и событиях 7 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1169: Россия кошмарит дронами день и ночь, а Путин снова пугает "Орешником"

О том, что происходило 8 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1170: россияне продолжают давить на фронте, но в небе чисто