Брали участь у "Х-факторі" та не одразу підкорили Нацвідбір: що відомо про представників України на Євробаченні Ziferblat

Колектив багато років йшов до слави

Цього року на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення Україну представлятиме гурт Ziferblat з треком Bird of Pray. Виконавці з другої спроби перемогли на Нацвідборі, набравши найбільшу кількість балів за результатами голосування.

"Телеграф" розкаже більше про творчий шлях виконавців та їхні найвідоміші пісні.

Гурт Ziferblat: що відомо

Даніїл та Валентин Лещинські заснували перший музичний колектив Runnin' Blue ще у шкільні роки. Натомість у 2015 році брати створили гурт Ziferblat. Третім учасником був барабанщик Женя Шевченко, але згодом йому на заміну прийшов Федір Ходаков.

Спочатку колектив виконував треки англійською, але після подій Євромайдану почали писати й україномовні пісні. У 2017 році гурт випустив перший мініальбом "Кіносеанс", в якому звучали рок-мотиви разом з театралізованою музикою. Через 2 роки колектив взяв участь у популярному шоу "Х-Фактор" з авторською композицією "Вночі". Перемогти їм не вдалося.

Ziferblat - "Вночі"

У 2022 році Ziferblat презентував кліп на пісню "Земля". Тоді ж гурт потрапив до лонг-листа Національного відбору на Євробачення 2023, але не пройшов до фіналу. У 2023 році колектив випустив альбом "Перетворення", куди увійшло 13 пісень. Тоді виконавці виграли на премії Muzvar Awards у номінації "Найкращі нові імена альтернативної музики".

Гурт Ziferblat, фото "Євробачення Україна"

У 2024 році колектив знову спробував свої сили у Навідборі на Євробаченні з піснею Place I Call Home. Трек став доволі популярним в Україні. Музиканти пройшли до фіналу, де посіли другу сходинку. Після цього Ziferblat зіграв 2 концерти у київському клубі Atlas.

Ziferblat стали відомим після участі у Нацвідборі, фото з їх соцмереж

У 2024 році музиканти поїхали у перший всеукраїнський тур Україною, давши 11 концертів. Також вони презентували спільний трек із гуртом Tember Blanche під назвою "Дотепер і Назавжди".

Ziferblat відіграли перший тур у 2024 році, фото з їхніх соцмереж

У 2025 році музиканти знову взяли участь у Нацвідборі на Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray. Цього разу гурту вдалося перемогти. Тож Ziferblat представить Україну на Євробаченні у швейцарському Базелі.

Найпопулярніші пісні Ziferblat

Bird of Pray — трек про переживання українців під час повномасштабного вторгнення, розпочатого Росією.

Ziferblat - Bird of Pray

Place I Call Home — про українців, які втратили домівки через повномасштабну війну.

Ziferblat - Place I Call Home

"Для чого ти прийшла" — про перше кохання, яке залишається у спогадах на все життя.

Ziferblat - "Для чого ти прийшла"

"Диско-Фанко" — оптимістичний трек з танцювальними мотивами, який покращує настрій.

Ziferblat - "Диско-Фанко"

"Земля" — про любов до рідного краю, традицій, звичаїв та до України загалом.

Ziferblat - "Земля"

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