У ЄС запускають Спецтрибунал для Росії: політолог пояснив, коли і як він запрацює

Відповідальності не уникне жоден росіянин

Міністри закордонних справ країн ЄС дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу для розслідування злочинів, скоєних Росією, а на наступному тижні його вже можуть запустити в Люксембурзі. Очікується, що після формування нормативно-правової бази фахівці перейдуть до практичних кроків: добору суддів, формування секретаріату, а також впровадження правил, процедур і регламентів діяльності трибуналу.

Як розповів "Телеграфу" політолог Михайло Савва, в ініціативі йдеться саме про злочин агресії — основний, із якого випливають усі інші воєнні порушення. На лаві підсудних опиняться найвищі посадовці Російської Федерації, а також, можливо, представники інших країн, таких як Білорусь чи Північна Корея.

"Це принципово важливий трибунал, бо Міжнародний кримінальний суд не має повноважень розглядати злочин агресії. А тут відповідальність понесуть ті, хто ухвалював рішення, — у першу чергу, президент, міністр оборони та міністр закордонних справ РФ", — підкреслив він.

Лавров, Бєлоусов, Путін

Запуск трибуналу, за словами пана Михайла, залежить від політичної волі країн-ініціаторів. І така воля наразі є — як в України, так і в її міжнародних партнерів. Політолог упевнений, що спецтрибунал почне роботу вже цього року, хоча самі рішення можуть з’явитися пізніше, оскільки розслідування — складні й потребують часу.

Втім, навіть запуск процесу стане важливим сигналом для кожного росіянина. "Відповідальність несуть і всі громадяни Росії, які не чинили спротиву війні, не протестували та не сидять зараз за ґратами за спроби зупинити агресію", — додав експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суд над президентом Росії Володимиром Путіним може стати безпрецедентним випадком в історії, адже, на відміну від попередніх прикладів, Україна не планує відкладати його до завершення війни. Водночас розгляд справи може відбуватися заочно — без фізичної присутності обвинувачених у залі суду.