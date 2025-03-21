Трибунал для Путіна буде? В Раді Європи зробили важливу заяву

Про міжнародний трибунал говорять ще з 2022 року

Завершено підготовку до створення спеціального трибуналу на базі Ради Європи щодо злочину агресії Росії проти України та її очільника Володимира Путіна. Рада Європи готова до його "швидкого запуску".

Про це повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе за підсумками засідання Core Group (Групи держав). Зазначається, що завершено технічну роботу над трьома проєктами документів.

Йдеться про проєкт двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про заснування спецтрибуналу, статут спецтрибуналу та розширення часткової угоди про управління спецтрибуналом. Далі ці три документи винесуть на політичний розгляд держав-учасниць Core Group.

"Я вітаю успішний результат засідання ключової групи та завершення підготовки необхідних техніко-юридичних документів для створення спеціального трибуналу в межах Ради Європи", – сказав Берсе.

За його словами, організація вже готова до "швидкого запуску" трибуналу, тому закликає держави "продемонструвати політичну волю для забезпечення" його створення.

Зауважимо, що розмови навколо спецтрибуналу для Росії та її очільника Путіна за злочин агресії тривають із 2022 року, адже наразі й досі не існує міжнародного суду, який би притягав до відповідальності за злочин агресії такого масштабу.

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