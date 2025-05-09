В ЕС запускают Спецтрибунал для России: политолог объяснил, когда и как он заработает

Ответственности не избежит ни один россиянин

Министры иностранных дел стран ЕС дали "зеленый свет" созданию Специального трибунала для расследования преступлений, совершенных Россией, а на следующей неделе его уже могут запустить в Люксембурге. Ожидается, что после формирования нормативно правовой базы специалисты перейдут к практическим шагам: отбору судей, формированию секретариата, а также внедрению правил, процедур и регламентов деятельности трибунала.

Как рассказал "Телеграфу" политолог Михаил Савва, в инициативе говорится именно о преступлении агрессии — главном, из которого вытекают все другие военные нарушения. На скамье подсудимых окажутся высшие должностные лица Российской Федерации, а также представители других стран, таких как Беларусь или Северная Корея.

"Это принципиально важный трибунал, потому что Международный уголовный суд не имеет полномочий рассматривать преступление агрессии. А здесь ответственность понесут те, кто принимал решение, — в первую очередь президент, министр обороны и министр иностранных дел РФ", — подчеркнул он.

Лавров, Белоусов, Путин

Запуск трибунала, по словам Михаила, зависит от политической воли стран-инициаторов. И такая воля сейчас есть — как у Украины, так и у ее международных партнеров. Политолог уверен, что спецтрибунал начнет работу уже в этом году, хотя сами решения могут появиться позже, поскольку расследования сложны и требуют времени.

Однако даже запуск процесса станет важным сигналом для каждого россиянина. "Ответственность несут и все граждане России, которые не противились войне, не протестовали и не сидят сейчас за решеткой за попытки остановить агрессию", — добавил эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что суд над президентом России Владимиром Путиным может стать беспрецедентным случаем в истории, ведь в отличие от предыдущих примеров Украина не планирует откладывать его до завершения войны. В то же время, рассмотрение дела может происходить заочно — без физического присутствия обвиняемых в зале суда.