"Обійняв і почав тертися". Працівника музею у Львові звинуватили в домаганні до відвідувачки

Адміністрація музею розпочала рослідування

У Львові у музеї народної архітектури стався прикрий інцидент. Одного з працівників закладу звинуватили у сексуальних домаганнях до відвідувачки, яка вже написала офіційну скаргу до адміністрації. Однак реакція музею викликала обурення як у жінки, так і у мережі.

Про інцидент повідомила майстриня кераміки та дослідниця Юлія Круківська. Вона зазначила, що під час її відвідування музею народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького до неї домагався працівник та доглядач хати.

За словами Юлії, під час відвідування музею вона захотіла придбати виріб з дерева, тоді чоловік сказав, що для цього слід пройти у хатину. Вже у приміщенні працівник запропонував дівчині чарку горілки, що вона сприйняла як за автентичність. Після того як обидва випили горілки, чоловік почав домагатись.

"Я стояла біля столу в центрі хати, він біля вікна. Тоді він сказав "давайте обійматися" і пішов на мене, обняв і почав дуже сильно притулятися до мене, тертись статевим органом і казати "ти така худенька, гарненька дівчинка". Я вирвалась і налякано в шоці стояла біля столу, спитала навіщо він це зробив і попросила зупинитись і що мені не приємно", — йдеться у повідомленні.

Після чого чоловік нібито почав розповідати жінці про якісь "чари" між ними, а вона поступово наближалась до виходу. Тоді працівник ще раз "притулився" до тіла дівчини, а вона вирвалась з його рук. Вже коли жінка вибігла на вулиці і пішла не оглядаючись, у спину почула "Вибач, всяке буває. Гарного дня, не ображайся!".

Цю історію Юлія виклала у мережі задля розголосу, адже реакція адміністрації музею виявилась не однозначною. До того ж, за словами дівчини, вона дня два чекала відповіді, а потім їй сказали, що подана заява не на офіційному бланку і її треба переробити.

Юлія Круківська

Реакція музею

Спочатку музей офіційно відповів в особистому листуванні Юлії, де зазначив, що розпочато службове розслідування. Однак, якщо дівчина має якісь докази, окрім своїх слів, на кшталт фото чи відео, це допоможе підтвердити провину чоловіка.

За словами Юлії, в телефонній розмові директор музею сказав їй, що, якщо працівний у письмовій формі підтвердить факт домагання, йому загрожуватиме догана, але не звільнення. Хоча, на думку дівчини, саме звільнення виглядає цілком логічним у цьому випадку. Однак, директор зазначив Юлії, що цей процес бюрократично важкий і розпочинати його зараз не варто.

Згодом після оприлюднення Юлією інциденту у мережі музей розмістив офіційну відповідь. У ній зазначено, що розслідування триває і музей докладає максимум зусиль до з'ясування усіх обставин.

"Ми на зв’язку з заявницею, також працює спеціально створена комісія, а працівника буде відсторонено від роботи – до моменту з’ясування усіх обставин", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що викладач Андрій Білоус з Карпенка-Карого отримав вчене звання, хоча раніше його звинувачували у домаганнях.