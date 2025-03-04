"Раптово обмацав живіт": керівника відомої школи у Києві звинуватили у домаганнях і не тільки

Жінка вже знайшла кращу роботу, але не може спати ночами

Вчителька хімії Анна Арінархова поділилися своєю історією домагань на роботі, яка закінчилася її, як вона вважає, незаконним звільненням. Жінка звинуватила у харасменті співзасновника та керівника Науково-дослідницької школи "Базис" Юрія Білецького.

Анна Арінархова опублікувала у Facebook довжелезний допис з подробицями переслідувань Білецького та навіть скриншотом його вірша.

За словами Анни, вона пропрацювала у відомій столичній школі 4 роки, обожнювала свою роботу й учнів, та досягла певних успіхів, навіть потрапила у програму підготовки викладачів Кембриджських курсів.

Неідеальною школу робило тільки одне – постійні неприємні зауваження від керівника школи Юрія Білецького, пише жінка та наводить приклади:

"Яка в Арінархової сексуальна зовнішність"

"Арінархова, а правильно казати, що ти дуже сексуальна у чоботах чи що в тебе дуже сексуальні чоботи?"

"Дивіться, яка Арінархова сексуальна у лабораторному халаті, треба, щоб у нас було більше лабораторних"

"Що за неподобство, що у "Базисі" немає сексу!"

Анна розповідає, що одного разу вони з колежанкою вдвох теревенили коло шкільних дверей, коли підійшов Юрій та раптом обмацав її живіт зі словами: "О, в Арінархової є животик!". Свою поведінку чоловік пояснив так: "Я ж керівник, мав переконатися, чи ти не вагітна. Може, нам треба шукати хіміка на заміну?"

Жінка вважає, що її помилкою було те, що вона одразу не встановила межі, не сказала: "Зі мною так не можна". За її словами, вона просто не знала, як це сказати шефу та засновнику. Але на четвертому році роботи, коли її "просто розїдало з середини", вона висловила вголос, що для неї таке спілкування не ОК.

Анна стверджує, що у відповідь Юрій сказав: "Арінархова, між нами відсутнє взаєморозуміння. Ти не розумієш, що це ж просто жарти!" Жінка перестала мовчати, але після цього усе змінилося на гірше.

"Я почала відповідати на сексистські коментарі, вказувати на недолугі зауваження. Ставлення до мене раптово кардинально змінилося. Юрій почав публічно мені грубити, показово "затикати рота", не давати висловити свою думку на робочих нарадах чи позаробочих теревенях у вчительській", – йдеться у дописі.

Жінка пише, що на її вимоги поваги отримала відповідь: "Тебе забагато. Ти перетягуєш на себе увагу всіх вчителів і не даєш розкритися іншим колегам. Тебе забагато!" За словами Анни, у кінці січня минулого року її зняли з Кембріджської програми, хоча вона відмінно справлялася з усіма поставленими задачами.

"У розмові тет-а-тет Юрій сказав, що "він невмотивований" залишити мене працювати в "Базисі". Тобто, я мала його мотивувати?", – обурюється жінка.

В дописі йдеться, що у кінці навчального року її звільнили з формулюванням: "Аню, ти дуже-дуже класна вчителька. Але ти образила Юрія і так і не залагодила цей конфлікт. Ми прощаємося."

Анна також навела приклад повідомлень, які дозволяв собі публікувати у робочому чаті її керівник.

Жінка розповідає, що дізнавшись про звільнення, вона кілька тижнів не спала та плакала через несправедливість. Була вимушена вживати транквілізатори та антидепресанти за призначенням лікаря. Водночас її учні наївно влаштовували "страйк", але це не допомогло.

Зараз вчителька має дві нові чудові роботи та відчутно вищу зарплатню, її нові учні можуть похизуватися перемогами у конкурсах. Але "гнітюче почуття несправедливості через причини звільнення стискають горло, не дають спати вночі та дихати вдень", пише вчителька. Тому вона вирішила поділитися своєю історією та попросила поширення свого допису.

Довідка: BASIS — Приватна ліцензована науково-дослідницька школа повного дня в місті Києві на Подолі зі спеціалізацією в природничих науках та поглибленим вивченням англійської мови.

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