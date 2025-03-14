Після звинувачень у домаганнях: у Молодому театрі прийняли несподіване рішення щодо Білоуса

Сам Білоус також пояснив ситуацію

Театрального режисера Андрія Білоуса, якого раніше звинувачували у сексуальних домаганнях, поновили на посаді директора – художнього керівника Молодого театру. Це сталося на зборах трупи.

Про це пише "УП. Культура", посилаючись на інформацію від співробітників Молодого театру. До працівників театру звернувся директор Департаменту культури Київської міськради Сергій Анжияк.

"Він сказав нам, що є висновки комісії, зачитав їх. У цих висновках комісія радить усунути його, але вони не бачать законних підстав це зробити", — розповіла балетмайстерка-постановниця Ніна Змерзла.

Вона додала, що збори, на яких усім повідомили про відновлення Білоуса, тривали буквально 15 хвилин, а потім усі присутні розійшлися.

"Ми перепитали, чи справді він повертається. Тобто до нас прийшли сказати, що не дивлячись на всі заяви, на комісію, на наші розмови з комісією. Нам відповіли, що так. Ми встали і вийшли просто. І все. Це був найкоротший збір зі всіх з цього приводу, бо всі інші були по півтори години, цей тривав 15 хвилин. Тому що ми зрозуміли, що абсолютно імпотентне рішення, якого немає", — додала Змерзла.

Сам Андрій Білоус підтвердив цю інформацію та розповів виданню Hromadske, що 10 лютого він за власною ініціативою написав прохання усунути себе від виконання обов’язків на місяць, щоб "уникнути всіляких спекуляцій".

"Станом на 14 березня як і раніше Департамент культури [КМДА] не має правових підстав для усунення або звільнення мене з посади", — заявив Білоус.

Передісторія

Андрія Білоуса, режисера Молодого театру та викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого, звинувачують у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях студенткам. Так, одна зі студенток стверджує, що викладач надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями та запрошував її "на чай".

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за цим фактом. Раніше Білоуса усунули від роботи у виші.

Нагадаємо, раніше у Києві люди вийшли на протест за звільнення викладача, який домагався студенток. На місці протестів побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.