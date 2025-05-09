"Обнял и начал тереться". Работника музея во Львове обвинили в домогательстве к посетительнице

Администрация музея начала расследование

Во Львове в музее народной архитектуры произошел досадный инцидент. Одного из работников заведения обвинили в сексуальном домогательстве к посетительнице, которая уже написала официальную жалобу в администрацию. Однако реакция музея вызвала возмущение как у женщины, так и сети.

Об инциденте сообщила мастерица керамики и исследовательница Юлия Круковская. Она отметила, что во время посещения музея народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого ее домогался работник и смотритель дома.

По словам Юлии, во время посещения музея она захотела приобрести изделие из дерева, тогда мужчина сказал, что для этого следует пройти в дом. Уже в помещении работник предложил девушке рюмку водки, которую она восприняла как аутентичность. После того, как оба выпили водки, мужчина начал домогаться.

"Я стояла у стола в центре дома, он у окна. Тогда он сказал "давайте обниматься" и пошел на меня, обнял и начал очень сильно прижиматься ко мне, тереться половым органом и говорить "ты такая худенькая, хорошенькая девочка". Я вырвалась и напугано в шоке стояла возле стола, сказала, что мне не приятно", — говорится в сообщении.

После чего мужчина якобы начал рассказывать женщине о каких-то "чарах" между ними, а она постепенно приближалась к выходу. Тогда работник еще раз прижался к телу девушки, а она вырвалась из его рук. Уже когда женщина выбежала на улицы и пошла не оглядываясь, в спину услышала "Извини, всякое бывает. Хорошего дня, не обижайся!".

Эту историю Юлия изложила в сети для огласки, ведь реакция администрации музея оказалась не однозначной. К тому же, по словам девушки, она дня два ждала ответа, а потом ей сказали, что подано заявление не на официальном бланке и его нужно переделать.

Юлия Круковская

Реакция музея

Первоначально музей официально ответил в личной переписке Юлии, где отметил, что начато служебное расследование. Однако, если у девушки есть какие-либо доказательства, кроме своих слов, вроде фото или видео, это поможет подтвердить вину мужчины.

По словам Юлии, в телефонном разговоре директор музея сказал ей, что, если работник в письменной форме подтвердит факт домогательства, ему будет грозить выговор, но не увольнение. Хотя, по мнению девушки, само увольнение выглядит вполне логичным в этом случае. Однако директор отметил Юлии, что этот процесс бюрократически тяжелый и начинать его сейчас не стоит.

Впоследствии после обнародования Юлией инцидента в сети музей разместил официальный ответ. В нем указано, что расследование продолжается и музей прилагает максимум усилий для выяснения всех обстоятельств.

"Мы на связи с заявительницей, также работает специально созданная комиссия, а работник будет отстранен от работы - до момента выяснения всех обстоятельств", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что преподаватель Андрей Билоус из Карпенко-Карого получил ученое звание, хотя раньше его обвиняли в домогательстве.