"Тисячі гинуть щотижня": Трамп після розмови із Зеленським виступив із заявою

Трамп додав, що він, як президент США, залишатиметься відданим забезпеченню миру між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським закликав російського правителя Володимира Путіна погодитися на безумовне повне припинення вогню на 30 днів. В іншому випадку, пригрозив Трамп, на Росію чекають нові санкції.

Про це президент США написав у власній соцмережі Truth Social. За його словами, Сполучені Штати продовжують наполягати на припиненні вогню між Україною та Росією, обидві країни будуть відповідальні за його дотримання.

"Сподіваємося, що буде дотримано припинення вогню, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання святості цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції. Тисячі молодих солдатів гинуть щотижня, і кожен повинен бажати, щоб це ПРИПИНИЛОСЯ. Я хочу, і Сполучені Штати Америки також", – заявив він.

Трамп додав, що він, як президент США, залишатиметься відданим забезпеченню миру між Росією та Україною. Він пообіцяв, що це буде "тривалий мир".

"Це припинення вогню має зрештою призвести до мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний у будь-який момент, якщо знадобляться мої послуги. Дякую за вашу увагу до цього питання!", – додав він.

Тим часом, попри заяви Трампа щодо відданості мирному процесу, віцепрезидент США Джей Ді Венс озвучив протилежну позицію. Він заявив, що Вашингтон підтримує початок переговорного процесу між Україною та Росією. Проте Венс заявив, що США покинуть переговори, якщо побачать, що російський режим не налаштований на досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США змінюють стратегію через жадібність Путіна. Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, у чому справа. Тим часом Путін вперто продовжує вимагати включення під контроль Росії чотирьох українських регіонів як умову припинення війни. Такі вимоги стали серйозною перешкодою для спроб США досягти перемир’я та завершити бойові дії.