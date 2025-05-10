"А постіль здати". Приїзд європейських лідерів у Київ вже потрапив у меми

До Києва прибули лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі

Приїзд до України європейських лідерів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, прем'єра Польщі Дональда Туска та президента Франції Еммануель Макрона вже став приводом для створення мемів. Українці жартували не тільки про їх поїздку у поїзді.

"Телеграф" зібрали найкумедніші жарти та меми. Зауважимо, що європейські лідери приїхали в Київ на зустрічі в рамках "коаліції охочих".

Однак українці вже пожартували, що якими б лідери країн Європи не були високопоставленими людьми, а постіль в поїздах "Укрзалізниці" мають здавати усі. До того ж в ролі провідниці виступала Верка Сердючка.

Були і ті, хто підкололи Макрона за його зовнішній вигляд у поїзді. Президент Франції опублікував відео, як він у сорочці та пайті спілкується з Мерцем та Стармером. Таке вбрання ймовірніше мало підкреслити неофіційність обстановки, однак дехто жартома зробив зауваження Макрону, адже люди звикли бачити його у діловому костюмі.

Кір Стармер, Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц (зліва направо)

До того ж українці зауважили, що приїзд світових лідерів виглядає як початок якогось кумедного анекдоту. До прикладу, заходяться якось в бар на Хрещатику Мерц, Макрон та Стармер.

Нагадаємо, що по приїзду до Києва високопоставлених гостей зустрів президент України Володимир Зеленський та перша леді. На Майдані Незалежності вони вшанували українських героїв та поставили лампадки до народного меморіалу із прапорцями, що встановлені у пам'ять про загиблих.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Макрон пригрозив очільнику Росії Володимиру Путіну французькими військами.