Ціллю були енергетики: РФ вдарила по передмістю Сум (фото)

Росіяни, імовірно, спеціально вдарили по працівниках критичної інфраструктури — такі удари часто завдають з контролем в режимі реального часу

Росія продовжує атакувати Сумщину. На виїзді з обласного центру дроном поцілили в автівку. Мішенню російських військових стали українські енергетики.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров. Він зазначив, що на місці влучання безпілотника працюють рятувальники. Відомо про одного загиблого. На опублікованому Григоровим фото видно обгорілі залишки машини.

Згідно з даними Сумської обласної прокуратури, загиблий був водієм АТ "Сумиобленерго". Йому було 44 роки. Атака сталась близько 10:30.

Росія поцілили БпЛА в енергетиків на Сумщині

Про одного загиблого внаслідок удару по службовому автомобілю на околицях міста повідомляють і у міській військовій адміністрації. Попередньо — три людини поранені. Всі вони — працівники підприємства АТ "Сумиобленерго". На дорозі в момент удару були й інші автомобілі.

Місце влучання безпілотника

Фотографії диму, що піднявся після атаки по машині енергетиків у передмісті Сум з боку проспекту Перемоги публікують місцеві телеграм-канали. Повідомляється, що дрон, який вбив людину — найімовірніше "Ланцет".

Сильний дим у Сумах Суми, дим після прильоту

Зазначимо, що "Ланцет" — великий дрон-камікадзе, яким оператор керує в реальному часі. Він є потужнішою версією звичайного FPV-дрона і здатен уражати цілі на відстані 40-50 км — значно далі, ніж простіші моделі безпілотників-камікадзе. Зазначимо, що від Сум до російського кордону усього 30 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни атакували цивільний потяг на Донеччині. Постраждав залізничник. Удар також завдали за допомогою дрона.