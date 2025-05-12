Целью были энергетики: РФ ударила по пригороду Сум (фото)

Россияне, вероятно, специально ударили по работникам критической инфраструктуры — такие удары часто наносят с контролем в режиме реального времени

Россия продолжает атаковать Сумщину. На выезде из областного центра дроном попали в машину. Мишенью российских военных стали украинские энергетики.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров. Он отметил, что на месте попадания беспилотника работают спасатели. Известно об одном погибшем. На опубликованном Григоровым фото видны обгоревшие остатки машины.

Согласно данным Сумской областной прокуратуры, погибший был водителем АО "Сумыоблэнерго". Ему было 44 года. Атака произошла около 10:30.

Россия попали БпЛА в энергетиков на Сумщине

Об одном погибшем в результате удара по служебному автомобилю в окрестностях города сообщают и в городской военной администрации. Предварительно — три человека ранены. Все они — работники предприятия АО "Сумыоблэнерго". На дороге в момент удара были и другие автомобили.

Место попадания беспилотника

Фотографии дыма, поднявшегося после атаки по машине энергетиков в пригороде Сум со стороны проспекта Победы, публикуют местные телеграмм-каналы. Сообщается, что дрон, убивший человека — вероятнее всего "Ланцет".

Сильный дым в Сумах Сумы, дым по прилету

Отметим, что "Ланцет" — большой дрон-камикадзе, которым оператор управляет в реальном времени. Он является более мощной версией обычного FPV-дрона и способен поражать цели на расстоянии 40-50 км – гораздо дальше, чем более простые модели беспилотников-камикадзе. Отметим, что от Сум до российской границы всего 30 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне атаковали гражданский поезд в Донецкой области. Пострадал железнодорожник. Удар также нанесли с помощью дрона.