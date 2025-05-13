Махання шаблею чи тактика тисячі порізів? Клімкін пояснив, чому Трамп має "закрутити гайки" Путіну

Санкції США і Євросоюзу мають діяти скоординовано, каже дипломат

Найближчі 100 днів, які США відводять для переговорів з Росією щодо встановлення миру в Україні, Білому дому не потрібно запроваджувати нові санкції для тиску на Кремль. Досить буде суворого дотримання вже накладених.

Про це в бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він пояснив, як США можуть затискати гайки путінській Росії.

Більше про це читайте у публікації: "Трамп вже нікуди не поспішає: Клімкін пояснив, як США зможуть "нагнути" Кремль".

На його думку, радикальне посилення санкцій – це "взагалі не та історія".

— Правильна історія в тому, щоб американці почали жорстко відслідковувати виконання вже існуючих санкцій: як первинних, так і вторинних. У них є для цього інтелектуальний, розвідувальний та інституційний потенціал. Якщо вони почнуть "закручувати гайки", то не потрібно буде ніяких нових санкцій, — упевнений дипломат.

Він нагадав заяву президента США Дональда Трампа про готовність зняти частину санкцій з РФ в обмін на безпеку в Чорному морі, щоб показати Володимиру Путіну, що є "пряник".

— І цих "пряників" може бути більше. Ключові санкції вже задіяні. Вони, звісно, можуть грохнути Індію чи Китай з розрахунками за російську нафту. І це буде важливо. Чи потрібно їм це зараз? Не впевнений, адже ціна нафти й так просіла. Якщо вони підсилять існуючі санкції, це буде набагато краще, аніж якщо США будуть гратися з чимось новим, — вважає ексглава МЗС.

Він пояснив, що США дивляться на існуючі санкції, тож координація з європейцями буде набагато більш загрозливою для Росії, оскільки будь-які санкції працюють тільки скоординовано.

— Наскільки я розумію, американці будуть поступово "підкручувати гайки". Це правильно, адже вони не хочуть банально обвалити ринки. Для чого розмахувати шаблею? Тактика тисячі порізів виглядає набагато симпатичніше. Питання тільки в тому, що буде обирати Трамп, — підсумував Павло Клімкін.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", у кого козирів більше – Трампа чи Путіна.