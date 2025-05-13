Махание шашкой или тактика тысячи порезов? Климкин объяснил, почему Трамп должен "закрутить гайки" Путину

Санкции США и Евросоюза должны действовать скоординированно, говорит дипломат

В ближайшие 100 дней, которые США отводят для переговоров с Россией по установлению мира в Украине, Белому дому не нужно вводить новые санкции для давления на Кремль. Достаточно будет строгого соблюдения уже наложенных.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он объяснил, как США могут зажимать гайки путинской России.

Больше об этом читайте в публикации: "Трамп уже никуда не торопится: Климкин объяснил, как США смогут "нагнуть" Кремль".

По его мнению, радикальное усиление санкций — это "вообще не та история".

— Правильная история заключается в том, чтобы американцы начали жестко отслеживать выполнение уже существующих санкций: как первичных, так и вторичных. У них есть для этого интеллектуальный, разведывательный и институциональный потенциал. Если они начнут "закручивать гайки", то не нужно будет никаких новых санкций, — уверен дипломат.

Он напомнил заявление президента США Дональда Трампа о готовности снять часть санкций с РФ в обмен на безопасность в Черном море, чтобы показать Владимиру Путину, что есть "пряник".

— И этих "пряников" может быть больше. Ключевые санкции уже задействованы. Они, конечно, могут грохнуть Индию или Китай с расчетами на российскую нефть. И это будет важно. Нужно ли это им сейчас? Не уверен, ведь цена нефти и так просела. Если они усилят существующие санкции, это будет гораздо лучше, чем если США будут играть с чем-то новым, — считает эксглава МИД.

Он пояснил, что США смотрят на существующие санкции, поэтому координация с европейцами будет гораздо более угрожающей для России, поскольку любые санкции работают только скоординированно.

— Насколько я понимаю, американцы будут постепенно "подкручивать гайки". Это правильно, ведь они не хотят банально обрушить рынки. Зачем размахивать шашкой? Тактика тысячи порезов выглядит гораздо симпатичнее. Вопрос только в том, что выбирет Трамп, — подытожил Павел Климкин.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", у кого козырей больше — Трампа или Путина.