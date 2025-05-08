Неочікувана користь для Китаю і не тільки. Що буде, якщо США визнають Крим російським

Користь від цього отримає не лише Росія

Визнання Сполученими Штатами Криму як частини Росії матиме руйнівні наслідки не лише для України, але й для міжнародного порядку. США втратять свій авторитет на світовій арені, а Росія отримає потужний козир у своїй загарбницькій політиці.

Про це розповів генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю 24 Каналу.

За словами Годжеса, така політика адміністрації США стала б катастрофою для міжнародної репутації Америки. Європейські партнери вже заявили про неприйняття подібного кроку, тож США опиняться в дипломатичній ізоляції з цього питання.

Не менш важливим наслідком стане реакція Китаю, який сприйме це як сигнал слабкості. Через це Пекін може активізувати свої територіальні претензії щодо Філіппін, Тайваню та островів у Південнокитайському морі.

Бен Годжес

"Отже, це жодним чином не сприятиме нашим зусиллям зі стримування Китаю. І, зрештою, це була б помилка. Чому Сполучені Штати мали б погодитися й заявити, мовляв, Росія вже ж окупувала цю територію і там говорять російською. Це та інші абсурдні аргументи свідчать про повне нерозуміння адміністрацією суті цієї війни, її історичного й географічного контексту та того, чому Україна бореться", — каже генерал-лейтенант.

Годжес каже, що Україна не зобов'язана приймати домовленості між США та Росією. Туреччина також ймовірно відмовиться визнавати російський статус Криму, і це матиме значний вплив на регіональну політику.

Крім того, визнання окупації Криму негативно вплине на процес відбудови України. Великі інвестиційні компанії утримаються від вкладення коштів через ризик відновлення бойових дій у майбутньому.

"Бо це створює передумови для відновлення конфлікту з Росією після врегулювання. Тож я не бачу в цьому жодної користі", — підсумував він і додав, що сподівається на те, що Україна чітко заявить, що цього не сприймає.

Раніше також повідомлялось, що росіяни в розпачі через удари по Криму. Вони не мають чим відбиватись.