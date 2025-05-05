"Небагато означає": ексміністр МЗС розповів про наслідки визнання американцями Крима "російським"

Росія активно тисне на США на всіх можливих напрямках, щоб Крим визнали "російським"

Сполучені Штати можуть визнати тимчасово окупований Крим "російським", щоб спробувати пом'якшити позицію Кремля у питанні мирних переговорів. Проте насправді навіть визнання півострова "російським" з боку Вашингтона майже нічого не змінює у питанні міжнародних відносин, оскільки навряд чи Європа та Україна підуть слідом за США.

Про це сказав надзвичайний і повноважний посол України, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода". Він пояснив, що Росія активно тисне на США на всіх можливих напрямках, щоб Крим визнали "російським": тут замішані любитель пропаганди росіян Стів Віткофф, мільярдер Ілон Маск та інші агенти впливу Кремля в США.

"Тому, що Росія на всіх ділянках, де могла, скрізь постійно закидає. Через персональні зв'язки Віткофф, Шміткофф, не знаю, хто завгодно, Маск і всі інші ці супермоделі російські, які чомусь стали дружинами там стареньких цих конгресменів, і так далі. Усі рівні, які тільки можна використовувати, вони завжди пояснюють: "Слухайте, ну до чого тут взагалі? Хрущов етнічний українець, подарував 54-го року Україні якийсь там Крим. Він завжди був наш"", – пояснив ексміністр.

Пристайко додав, що в США впевнені – визнання Криму "російським" може пом'якшити позицію Росії щодо переговорів. Проте на міжнародні відносини це не дуже вплине, оскільки визнання Сполученими Штатами майже нічого не змінює. Щобільше, інші країни не будуть наслідувати приклад США, оскільки це дуже небезпечно.

"Я більше скажу, небагато означає, що Сполучені Штати визнають Крим російським. Насправді для міжнародних відносин це не так багато означає. Ну, почне "айфон" визнавати, що ви перебуваєте на території Росії, коли ви запускаєте якийсь додаток у Криму", – пояснив він.

Тим часом інший колишній міністр закордонних справ України, Павло Клімкін, має більш сумні прогнози. Він вважає, що якщо Росія якимось чином зможе добитися визнання анексії Криму, то це буде катастрофою для України, і не тільки. Втім, додає Клімкін, росіянам навряд чи це вдасться.

Нагадаємо, що у своєму новому інтерв'ю Трамп заявив, що задля укладення миру з Росією Україна має погодиться на певні поступки. Зокрема, що Крим залишиться російським, а Україна не вступить у НАТО. На думку Трампа, якби Київ "не заговорив" про членство в Альянсі повномасштабного вторгнення взагалі б не було.

Після цього в Україні відреагували на заяви Трампа та назвали три принципові позиції. Україна ніколи не визнає будь-які свої території російськими, Україна не погодиться на обмеження армії, Україна не дозволить будь-якій третій країні накладати вето на її вступ до ЄС та НАТО. Те ж саме спеціально для Трампа під час спілкування із журналістами повторив президент Зеленський: за його словами, Україна не може відмовитися від окупованих територій, а вступ України до НАТО залежить не від бажань Кремля.