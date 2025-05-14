Боятся десанта: эксперт объяснил, зачем Россия притащила столько ПВО в Крым

Оккупанты боятся, что Украина устроит десантную операцию на полуостров – поэтому тянут туда ПВО

Россияне разместили значительное количество комплексов противовоздушной обороны в Крыму, и продолжают усиливать эту группировку, несмотря на постоянные потери. Комплексы ПВО россиян прикрывают Крым со всех сторон. Оккупанты боятся, что Украина устроит десантную операцию на полуостров.

Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV. Он напомнил, что Главное управление разведки в свое время уже производило высадки на побережье Крыма.

"Они себе рассуждают так, что Украина может предпринять какую-то попытку высадки на полуострове Крым. Тем более, что ГУР уже делали такую попытку. Да, она была не очень массовая и удачная. Но они попробовали. Поэтому надо защищаться с воздуха и воды. Поэтому комплексов там много", — сказал эксперт.

При этом россияне несут большие потери на территории Крыма: дорогостоящие комплексы ПВО, восстанавливать которые тяжело, регулярно повреждаются и уничтожаются Силами обороны Украины. Помогают в этом западные союзники, чьи самолеты-разведчики активно сканируют временно оккупированный полуостров.

"Западные самолеты разведывательные регулярно находятся в воздушном пространстве над нейтральными водами вблизи Крыма и сканируют – где и что находится. Российская ПВО вынуждена отвечать. Они активируют радары, вынужденные наблюдать эти самолеты. И охотник наблюдает эти системы ПВО, передает Украине данные. А дальше Украина может точно наносить удары и уничтожать как радарные установки, так и персонал", – резюмировал Ступак.

Напомним, что временно оккупированный россиянами Крым в ночь на 2 мая находился под массированной атакой БПЛА. Беспилотники посетили российские аэродромы в Бельбеке и Новофедоровке, взрывы были слышны также в Симферополе, Севастополе, Армянске, Гвардейском и других локациях полуострова.

Атака на временно оккупированный Россией Крым изрядно обеспокоила оккупантов. Ведь взрывы раздавались не только на российских аэродромах в Бельбеке и Новофедоровке, а возле газодобывающих вышек. Россияне также отметили, что фактически никак не могут бороться с морскими безэкипажными катерами (МБЭК).