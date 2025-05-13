Росія миру не прагне: у ЗМІ розповіли про плани окупантів

Росіяни готують новий наступ

На тлі підготовки до переговорів у Стамбулі росіяни стягують війська, щоб посилити тиск на фронті. При цьому жодного наміру говорити про завершення бойових дій у Кремлі не демонструють.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Це повідомлення з’явилося після того, як Росія вкотре відкинула пропозицію України та США про 30-денне перемир’я.

"Представники української розвідки повідомили Financial Times, що Росія, мабуть, готується до більш масштабного наступу, перекидаючи війська в ключові гарячі точки на полі бою, замість демонструвати готовність до мирних переговорів", — пише видання.

Там зазначили, що згідно з даними аналітичної групи Deep State, росіяни чинять посилений тиск і мають просування в районі Торецька та Покровська.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині повідомили, що Росія може здійснити напад на європейські країни НАТО протягом наступних кількох років. При цьому там зазначили, що Європа має суттєві проблеми з обороною.