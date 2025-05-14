"Ми не хочемо розпалювати Третю світову": Макрон чітко пояснив позицію Європи

Європа не хоче, щоб у результаті вона зуміла "спровокувати Третю світову війну" з Росією

Європа хоче стримати агресію Росії, але разом із тим Європа не хоче допустити, щоб почалася Третя світова війна. Саме тому європейські країни будуть діяти проти Росії таким чином, щоб не спровокувати нову світову бійню.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французькому телеканалу TF1. За його словами, зараз російська армія несе велику загрозу не тільки для України та не зупиниться сама по собі.

"Країни ЄС роблять максимум можливого, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна", – сказав він.

Макрон додав, що він та інші європейські лідери зараз роблять "максимум можливого", щоб завершити війну в Україні та не винагородити Путіна за початок агресії. Але при цьому Європа не хоче, щоб у результаті вона зуміла "спровокувати Третю світову війну" з Росією.

"Ми не хочемо розпалювати Третю світову війну. Завдання для європейців — не бути на лінії фронту на кордоні між Росією та Україною", – резюмував французький президент.

До цього Макрон зазначив, що найближчими днями проти Росії будуть застосовані нові санкції, якщо Кремль не погодиться на 30-денне перемир'я. При цьому потрібно щось вирішувати з російськими активами, оскільки конфіскувати їх неможливо, а через розпад санкційного режиму, наприклад, через саботаж з боку Угорщини, Кремль може ці активи цілком законно повернути собі.