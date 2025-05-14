З 2022 року Росія відсторонена від участі у пісенному конкурсі

У вівторок, 13 травня, у Базелі (Швейцарія) відбувся перший півфінал міжнародного конкурсу "Євробачення 2025". Україна пройшла у фінал завдяки гурту Ziferblat, який представив пісню "Bird of Pray". Однак багатьох українців обурило, що на конкурс пролізла Росія, яку третій рік поспіль відсторонено від участі через військову агресію проти нашої країни.

Під час трансляції конкурсу, коли проводився підрахунок голосів глядачів, ведучі "Євробачення" Гейзел Брюггер і Сандра Штудер запропонували глядачам згадати низку рекордів за всю історію конкурсу. Але цей момент не був показаний у телеефірі – його побачили лише ті, хто стежив за ефіром безпосередньо з майданчика конкурсу.

У цьому контексті організатори вирішили згадати колектив "Буранівські бабусі", який представляли Росію на конкурсі у 2012 році. "Рекорд" полягав у тому, що це був колектив із найбільшим сумарним віком учасників — 403 роки.

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Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росію відсторонили від участі у конкурсі "Євробачення" за вторгнення військ на територію України, а 26 травня того ж року Росія була виключена з ЄВС, що унеможливлює її подальшу участь та трансляції конкурсів.

Українських єврофанатів обурив цей скандальний момент, враховуючи, що "Буранівські бабусі" у 2014 році відкрито підтримали анексію Кримського півострова, тому їхня згадка під час конкурсу є особливо суперечливою.

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