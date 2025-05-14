Чи пройшла Україна у фінал "Євробачення-2025": результати голосування першого півфіналу (відео)

Десятку переможців визначали за допомогою голосування глядачів

У вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", на якому Україну представив гурт Ziferblat. Артисти виступили під номером 05 і пройшли у гранд-фінал, підкоривши глядачів своєю піснею "Bird of Pray" та яскравим виступом.

Сьогодні за право пройти у фінал "Євробачення-2025", окрім України, змагалися представники 14 країн: Ісландії, Польщі, Словенії, Естонії, Швеції, Португалії, Норвегії, Бельгії, Азербайджану, Сан-Марино, Албанії, Нідерландів, Хорватії та Кіпру.

Десятка переможців першого півфіналу конкурсу визначалася виключно у результаті голосування глядачів. За гурт Ziferblat змогли проголосувати лише ті українці, які зараз за кордоном.

Як виступила Україна у першому півфіналі "Євробачення-2025"

Гурт Ziferblat після виступу у першому півфіналі отримав гучні овації глядачів. Артисти виконали пісню "Bird of Pray", центральною темою якої стала надія на краще майбутнє, а образ птаха — символом свободи та відродження.

Представники України виступали у яскравому вбранні, над яким працював відомий дизайнер Іван Фролов. Костюми учасників конкурсу доповнили символічні та унікальні прикраси бренду SOVA.

Які країни пройшли у фінал "Євробачення-2025" після першого півфіналу:

Норвегія; Албанія; Швеція; Ісландія; Нідерланди; Польща; Сан-Маріно; Естонія; Португалія; Україна.

Зазначимо, що представники країн "великої п’ятірки" (Іспанія, Німеччина, Італія, Велика Британія та Франція) автоматично пройшли у фінал "Євробачення". Також до них приєдналася країна, яка перемогла торік на конкурсі — Швейцарія.

Другий півфінал "Євробачення-2025" пройде у четвер 15 травня, а фінал — у суботу, 17 травня.

"Телеграф" писав раніше, за кого українцям не варто голосувати на Євробаченні 2025. Деякі учасники конкурсу мають заплямовану російським слідом репутацію.