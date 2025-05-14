Сергій Ківалов у центрі інформаційної атаки через пенсію

Пенсійне забезпечення Сергія Ківалова стало інструментом дискредитації Одеської юракадемії та її колективу. Публікації про розмір пенсії, яку він отримує, поширюють у мережі буквально за одним і тим самим шаблоном та вийшли вони майже в один час.

Про це повідомила фахівець з трудового права, д.ю.н, професор Галія Чанишева редакції "Закон і Бізнес".

"Попри єдність здобувачів, викладачів та сотень тисяч небайдужих громадян у прагненні зберегти Одеську юракадемію, Міністерство освіти і науки не полишає спроб знищити освітній центр Півдня України, розколоти та дискредитувати його колектив" — повідомляє професорка.

Сергію Ківалову — 71 рік, його загальний трудовий стаж перевищує 50 років, він є учасником ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та бойових дій. Саме тому він має всі законні підстави для отримання пенсії від держави, розмір якої, як і всім громадянам, йому нарахував саме Пенсійний фонд. Він отримує пенсію за віком, ураховуючи розмір отримуваної ним заробітної плати та тривалість трудового (страхового) стажу.

Саме тому він має всі законні підстави для отримання пенсії від держави, розмір якої, як і всім громадянам, йому нарахував саме Пенсійний фонд, а не суди.

Пенсію Ківалову біло призначено у 2014 році. Однак протягом 6 років йому незаконно виплачували пенсію у значно обмеженому розмірі. Не зважаючи на порушення своїх прав, Ківалов вважав недопустимим звернення до суду із вимогою перерахувати розмір пенсії, оскільки у той час отримував зарплату як народний депутат України.

Через 6 років, припинивши політичну діяльність, та зосередившись виключно на освітній та науковій роботі в недержавних університетах, Ківалов звернувся до суду із вимогою зупинити порушення його права на пенсійне забезпечення.

Галія Чанишева наголосила, що розмір пенсії Ківалова не повинен дивувати чи обурювати громадськість, адже протягом 23 років він є керівником ряду університетів недержавної форми власності. Увесь цей час Ківалов щомісячно сплачував і сплачує до державного бюджету сотні тисяч гривень зі своєї заробітної плати у вигляді податків і єдиного соціального внеску.

Ця сума є більшою, ніж його пенсія у декілька разів. А відносно високий розмір його пенсії зумовлений високим розміром його відрахувань до державного бюджету. Як підкреслює вчена, Ківалов є одним із небагатьох пенсіонерів, які не перебувають на "утриманні" держави.

Наостанок професорка наголосила, що Сергій Ківалов зі своєї пенсії та заробітньої плати організовує десятки соціальних акцій.