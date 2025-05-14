Сергей Кивалов в центре информационной атаки из-за пенсии

Пенсионное обеспечение Сергея Кивалова явилось инструментом дискредитации Одесской юракадемии и ее коллектива. Публикации о размере пенсии, которую он получает, распространяют в сети буквально по одному и тому же шаблону и вышли они почти в одно время.

Об этом сообщила специалист по трудовому праву, д.ю.н, профессор Галия Чанышева в редакции "Закон и Бизнес".

"Несмотря на единство соискателей, преподавателей и сотен тысяч неравнодушных граждан в стремлении сохранить Одесскую юракадемию, Министерство образования и науки не оставляет попыток уничтожить образовательный центр Юга Украины, расколоть и дискредитировать его коллектив" — сообщает профессор.

Сергей Кивалов — 71 год, его общий трудовой стаж превышает 50 лет, он является участником ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и боевых действий. Именно поэтому у него есть все законные основания для получения пенсии от государства, размер которого, как и всем гражданам, ему начислил именно Пенсионный фонд. Он получает пенсию по возрасту, учитывая размер получаемой заработной платы и продолжительность трудового (страхового) стажа.

Именно поэтому у него есть все законные основания для получения пенсии от государства, размер которого, как и всем гражданам, ему начислил именно Пенсионный фонд, а не суды.

Пенсия Кивалова была назначена в 2014 году. Однако в течение шести лет ему незаконно выплачивали пенсию в значительно ограниченном размере. Несмотря на нарушение своих прав, Кивалов счел недопустимым обращение в суд с требованием перечислить размер пенсии, поскольку в то время получал зарплату как народный депутат Украины.

Через 6 лет, прекратив политическую деятельность и сосредоточившись исключительно на образовательной и научной работе в негосударственных университетах, Кивалов обратился в суд с требованием остановить нарушение его права на пенсионное обеспечение.

Галия Чанышева подчеркнула, что размер пенсии Кивалова не должен удивлять или возмущать общественность, ведь в течение 23 лет он является руководителем ряда университетов негосударственной формы собственности. Все это время Кивалов ежемесячно платил и платит в государственный бюджет сотни тысяч гривен из своей заработной платы в виде налогов и единого социального взноса.

Эта сумма больше, чем его пенсия в несколько раз. А относительно высокий размер его пенсии обусловлен высоким размером его отчислений в государственный бюджет. Как подчеркивает ученая, Кивалов является одним из немногих пенсионеров, которые не находятся на "воздержании" государства.

Напоследок профессор подчеркнула, что Сергей Кивалов по своей пенсии и заработной плате организует десятки социальных акций.