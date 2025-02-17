Порошенко розповів про єдину тет-а-тет зустріч із Зеленським перед війною

Усього зустрічей було кілька, але поговорити особисто вдалося лише під час однієї з них

Президент України Володимир Зеленський та його попередник Петро Порошенко за останні шість років зустрілися тричі. Тільки одна із зустрічей була тет-а-тет.

Про це Порошенко розповів у інтерв’ю "Українській правді". За його словами, перша зустріч відбулася під час інавгурації у 2019 році.

"Друга – коли Зеленський мене запросив до себе на Банкову, аби попросити проголосувати за "антиколомойський законопроєкт". Перед тим, як він почав говорити, я сказав: "Володимире Олександровичу, не витрачайте емоції, я за цей законопроєкт проголосую і мені за це нічого не потрібно. Жодних зустрічних прохань з мого боку не буде", — розповів колишній президент.

Він додав, що третя зустріч відбулася першого дня повномасштабної війни. Тоді о 7-й годині ранку вони зідзвонилися. За словами Порошенка, Зеленський тоді вперше взяв слухавку, хоч раніше цього не робив. Вони домовилися, що чи до, чи після зустрічі з керівництвом фракції, у них буде можливість поговорити.

"Розмова була дуже короткою, без жодних емоцій. Повторю ще раз для достовірності. Я сказав: "Позиція перша: я більше не лідер опозиції. Це не ви сказали, це я сказав. Позиція друга: ви не є з цієї хвилини моїм опонентом. Це не ви сказали, це я вам сказав. У нас з вами один ворог: для мене це не Зеленський, а для вас – не Порошенко. Наш спільний ворог – це Путін", — згадав Порошенко.

Своєю чергою Зеленський подякував експрезиденту Порошенко за сказане ним. Також він спитав, чи потрібно йому щось.

"Я відповів: "Цього разу у мене є побажання. Мені потрібно 8 тисяч автоматів. У мене в офісі уже тисячі людей, які прийшли захищати Київ". Треба віддати належне: він одразу зателефонував нині покійному (очільнику МВС – УП) Монастирському, і ми автомати протягом короткого часу отримали", — підсумував Порошенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський назвав умови, за яких скасують санкції проти Петра Порошенка.