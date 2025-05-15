"Я вже не витримую": в Одесі мати б'є на сполох через цькування дитини в ліцеї

Жінка не зверталась до правоохоронців, поліцейські почали перевірку

У соцмережах зʼявилося відео, на якому жінка скаржиться, що в одному з одеських ліцеїв цькують її сина та вимагають побори. Поліція розпочала перевірку цієї інформації.

Згідно з відео, опублікованим у місцевих телеграм-каналах, йдеться про Одеський ліцей №65. Жінка записала звернення до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Вона розповіла, що вже зверталася до міського департаменту освіти — там відреагували, приїхала комісія, і певний час усе було спокійно. Але згодом, за її словами, ситуація повторилася.

"Я вже не витримую. Прошу вас, зверніть, будь ласка, увагу і наведіть порядок", – звернулась жінка до омбудсмена.

Поліція Одеси повідомила, що виявила це звернення під час моніторингу соціальних мереж. Попри те, що жінка не зверталась до правоохоронців, поліцейські зареєстрували інформацію та розпочали перевірку. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.

"Телеграф" намагався поспілкуватись з керівництвом ліцею №65 в Одесі та Департаментом освіти. Журналістці у ліцеї сказали, що о 14:00 у закладі почалась нарада, поспілкуватись з директором можна буде пізніше. А начальник департаменту освіти перебуває у школі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Рівному в гімназії №24 стався інцидент з насиллям щодо дитини. Вчитель інформатики просто під час уроку душив ученицю.

Також "Телеграф" нагадує, що подібні випадки не є поодинокими в українських школах. На Вінниччині викладач історії дав учню ляпаса під час уроку. А в січні вчителька та учениця побились під час уроку.