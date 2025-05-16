+30 здадуться щастям. Народний синоптик дав цікавий прогноз на серпень

Друга декада серпня обіцяє бути неоднозначною

Після зниження температури повітря і відчутного вітру наприкінці липня — перша декада серпня почнеться помірним теплом: до +30° C. А вже у першому повному тижні серпня температура повітря трохи впаде, пройдуть невеликі дощі, які на деякий час охолодять атмосферу.

Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Однак він пояснив, що буде досить тепло.

Більше читайте у публікації: "Тільки один спекотний місяць: літо-2025 здивує українців, обіцяє народний синоптик".

За його розрахунками, друга декада серпня обіцяє бути неоднозначною.

— Їй будуть притаманні різкі зміни погоди, від чого досить часто спостерігатимуться сильні пориви вітру. Зросте ймовірність опадів. Втім, два-три погожі дні з температурою +25-30° C ще випаде, — зазначив народний синоптик.

Третя декада серпня принесе зниження температури.

— Особливо це позначиться в нічні години доби, хоча вдень температура повітря буде ще досить комфортна. В цей час з'являться опади, які посиляться насамкінець літа, — резюмував знавець погоди.

Нагадаємо, раніше Володимир Деркач розповів "Телеграфу", якою буде погода у червні 2025-го.