+30 покажутся счастьем. Народный синоптик дал интересный прогноз на август

Вторая декада августа обещает быть неоднозначной

После снижения температуры воздуха и ощутимого ветра в конце июля — первая декада августа начнется умеренным теплом: до +30°C. А уже в первой полной неделе августа температура воздуха немного упадет, пройдут небольшие дожди, которые на время охладят атмосферу.

Об этом в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач. Однако он объяснил, что будет довольнотепло.

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По его расчетам, вторая декада августа обещает быть неоднозначной.

— Ей будут присущи резкие изменения погоды, от чего будут довольно часто наблюдаться сильные порывы ветра. Возрастет вероятность осадков. Впрочем, два-три погожих дня с температурой +25-30 ° C еще выпадет, — отметил народный синоптик.

Третья декада августа принесет понижение температуры.

— Особенно это скажется в ночные часы суток, хотя днем температура воздуха будет еще довольно комфортной. В это время появятся осадки, которые усилятся в конце лета, — резюмировал знаток погоды.

Напомним, ранее Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", какой будет погода в июне 2025-го.