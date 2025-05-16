Бійці СБУ потішили українців великим затриманням у вишиванках (фото)

Позитивних коментарів, втім, мало

У День вишиванки, 15 травня, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали голову Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області. За даними слідства, посадовець вимагав 7 500 доларів США у підприємця за сприяння в погодженні проєкту землеустрою та передачі в оренду земельної ділянки для ведення господарської діяльності.

Як повідомили у пресслужбі відомства, затримання відбулося під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Під час обшуків було вилучено готівку та документацію, що підтверджує корупційну схему. Цікаво, що сам момент затримання відбувався у символічному вбранні — обидва оперативники СБУ та сам затриманий були одягнені у вишиванки. Це не залишилось непоміченим у соцмережах і стало приводом для іронії з боку коментаторів.

За словами Павла Дутка, радника голови Рівненської районної ради, затриманий — голова Зорянської сільради Михайло Олійник — уже вдруге викривається на аналогічному хабарі. Нагадаємо, що відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади.

У мережі фото з затриманням одразу викликало хвилю коментарів. Один користувач написав: "Головне — одягни вишиванку і кради як справжній патріот", інший додав: "В вишиваночці, і хабар, мабуть, вимагав щирою державною мовою". Дехто висловлював гірку іронію щодо ймовірної безкарності: "І якщо врахувати, що відпустять — вишиванка дійсно творить чудеса!".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що СБУ заочно оголосила про підозру колишньому капітану збірної України з футболу та нинішньому тренеру російського "Зеніту" (Санкт-Петербург) Анатолію Тимощуку. За даними слідства, ексфутболіст публічно підтримав збройну агресію РФ проти України та фінансово сприяв російській армії.