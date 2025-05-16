СБУ зайнялася Тимощуком: що загрожує зраднику України

Зрадник України живе та працює в Росії

СБУ повідомила про заочну підозру колишньому капітану збірної України з футболу, тренеру "Зеніту" (Санкт-Петербург) Анатолію Тимощуку. Раніше Анатолій "задонатив" на російську армію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook. Слідчі підозрюють Тимощука у причетності до фінансування війни РФ проти України.

Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну українець активно підтримує ворога та регулярно фінансує окремі підрозділи окупаційних військ. У вересні 2024 року Анатолій зіграв у пропагандистському матчі, а після гри виставив футболку зі своїм автографом на фанатському аукціоні у Росії. Цей "лот" був викуплений за 700 тисяч рублів (близько 360 тис. грн), а отримані гроші були спрямовані на фінансування розвідзагону 106 дивізії повітряно-десантних військ Росії, який воює проти Сил оборони України.

Слідчі СБУ звинувачують Тимощука у злочині за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). За цією статтею колишньому футболістові збірної України загрожує 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У СБУ нагадали, що у січні 2023 року рішенням РНБО проти Тимощука було запроваджено персональні санкції. Крім того, Анатолій позбавлений усіх державних нагород. Оскільки ворожий посібник перебуває за межами України, вживаються заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв висловився щодо дій Тимощука. До речі, Анатолій став мемом, пожертвувавши гроші на російську армію.