Бойцы СБУ порадовали украинцев большим задержанием в вышиванках (фото)

Положительных комментариев, впрочем, мало

В День вышиванки, 15 мая, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали председателя Зорянского сельского совета Ровенского района Ровенской области. По данным следствия, чиновник требовал 7 500 долларов США у предпринимателя при содействии в согласовании проекта землеустройства и передаче в аренду земельного участка для ведения хозяйственной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержание произошло при получении всей суммы неправомерной выгоды. Во время обысков были изъяты наличные деньги и документация, подтверждающая коррупционную схему. Интересно, что сам момент задержания происходил в символической одежде — оба оперативника СБУ и сам задержанный были одеты в вышиванки. Это не осталось незамеченным в соцсетях и послужило поводом для иронии со стороны комментаторов.

По словам Павла Дутко, советника председателя Ровенского районного совета, задержанный — председатель Зорянского сельсовета Михаил Олейник — уже второй раз разоблачается на аналогичной взятке. Напомним, что согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности.

В сети фото с задержанием сразу вызвало волну комментариев. Один пользователь написал: "Главное — надень вышиванку и краду как настоящий патриот", другой добавил: "В вышиваночке, и взятка, видимо, требовал искренним государственным языком". Кое-кто выражал горькую иронию по поводу вероятной безнаказанности: "И если учесть, что отпустят — вышиванка действительно творит чудеса!".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что СБУ заочно объявила о подозрении бывшему капитану сборной Украины по футболу и нынешнему тренеру российского "Зенита" (Санкт-Петербург) Анатолию Тимощуку. По данным следствия, эксфутболист публично поддержал вооруженную агрессию РФ против Украины и финансово содействовал российской армии.