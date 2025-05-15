"Ваш вихід, Малюк!" — очільник СБУ став героєм переговорів і соцмереж (фото, відео)

Політики теж не стримують жартів

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк став однією з найпомітніших фігур української делегації, яка прибула до Туреччини на перемовини. Його спокійна й зосереджена поява одразу привернула увагу — і не лише журналістів, які зафіксували момент прибуття в Анкару (зокрема, "Новини.LIVE"), а й соцмереж.

Користувачі одразу підхопили новину, перетворивши появу Малюка на інфопривід із гумором, тролінгом росіян і навіть віршами.

"Щодо Умєрова не знаю, а ось Гнатов із Малюком скрутять там російську делегацію однією лівою (однією на двох). Утім, у Малюка такий "добрий" вираз обличчя, що навіть ліва рука не буде потрібна: росіяни сьогодні ж полетять додому, у бункер", — написала одна блогерка.

"Малюк, ваш вихід!", — коротко, але промовисто додає інша жінка в коментарях, підкреслюючи момент публічної появи, на яку багато хто давно чекав.

Політики теж не стримують жартів. Депутат Андрій Осадчук уявив, як Малюк на переговорах просто по черзі питає кожного за столом: "Як вас звати?" — і занотовує в блокнот.

Український блогер додав своє комічне припущення: "Тепер зрозуміло, чому Путін не приїхав на переговори" — мовляв, злякався керівника Служби безпеки.

Інша користувачка також не стояла осторонь події та іронічно написала: "Малюк — в Анкарі. Усі зрозуміли натяк?".

Користувачі сприймають появу Малюка не просто як участь у переговорах, а як чіткий сигнал: Україна — не тільки про дипломатію, а й про силу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де й коли розпочнуться переговори в турецькому Стамбулі. Саме тут проходили й попередні переговори між Україною та РФ у 2022 році. Це — одна з найкрасивіших пам'яток не лише в Туреччині, а й у всьому світі.