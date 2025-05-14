Натовпи відпочиваючих змінилися… Як зараз виглядають Блакитні озера поблизу фронту (відео)

Водойми розташовані у Лиманському районі поблизу річки Сіверський Донець та були популярним місцем відпочинку українців

У мережі показали Блакитні озера у прифронтовому Лимані Донецької області. Кадри нагадують уривок фільму у жанрі постапокаліпсису. Руїни, уламки снарядів, загиблі дерева. Це колись популярне туристичне місце сьогодні порожнє, як і знаменита Кирилівка.

Моторошне відео опублікував Telegram-канал "Донбас Оперативний". Також адміністратори виклали ролик, де видно, як плавають лебеді, а на березі немає жодної людини.

Водойми розташовані в Лиманському районі поблизу річки Сіверський Донець і раніше були найпопулярнішим місцем відпочинку для українців. Найближчі населені пункти – місто Лиман та село Щурове.

Неподалік водойм розташовувалося близько 15 турбаз, які в сезон були заповнені під зав’язку. Озера відрізняються блакитним кольором води, а узбережжя вкрите білим піском. Таке поєднання нагадує Мальдіви.

Сьогодні ми бачимо, що будівлі на березі перетворилися на руїни, а на землі можна побачити уламки снарядів. Частина сосен, якими було засаджено це місце, загинули – їхня хвоя пожовкла. Листяні дерева цієї весни вже не розкрили бруньки. Берег озера вкритий старими суцвіттями очерету, бо за ним ніхто не стежить.

Нагадаємо, за два роки після підриву Каховської ГЕС на дні водосховища виріс ліс заввишки з двоповерховий будинок. Величезна водойма, що існувала з 1950-х років, стала сушею з багатим рослинним світом.