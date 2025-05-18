В lifecell предлагают личного "Шпиониро-голубиро": что входит в новую услугу

За 28 дней услуги попросят менее 100 гривен

Мобильный оператор lifecell вводит новую платную услугу. Она понравится всем любителям анонимности.

Об этом сообщается на официальной странице оператора в Facebook. Новая возможность для пользователей была проиллюстрирована героем популярного мема "Шпиоиро голубиро".

"Ваш голос, как тень в сумерках. Вы не обычный абонент. Вы тайна", — говорится в сообщении.

В чем суть услуги

Новая услуга от lifecell позволяет совершать звонки в режиме инкогнито. Ваш номер не будет определяться и показываться на телефоне собеседника.

Цена

За 28 дней анонимных звонков оператор попросил 80 гривен.

Как активировать

Активация кодом *123# в категории Upravlinnya rahunkom.

Важно: при звонках абонентам других сетей услуга может быть недоступна.

"Услуга "Запрет определения номера" – это ваш личный шпиониро голубиро!", — пишут в Life.

Для справки: "Шпиониро голубиро" — это герой нового вирусного тренда в TikTok. Он основан на brainrot юморе, который предусматривает абсурдность и нелогичность, и берет начало от украинца, который придумал фразы, используя ИИ.

Напомним, ранее мы писали о том, что новация от мобильного оператора lifecell вызвала волну критики у абонентов.

Также "Телеграф" сообщал, что "Киевстар" обвинили в существенном ухудшении качества всех услуг. Пользователи сообщают о проблемах с мобильной связью, Интернетом и домашним Wi-Fi.