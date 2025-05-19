Секрет "швидкої шарлотки", який розсмішив всю мережу (відео)

Українці не стримують емоцій

Шарлотка на швидку руку зібрала багато коментарів та лайків. Один автор показав, як він готує популярний рецепт.

Артур Нікулін опублікував відео у Тік Ток. Він продемонстрував свій варіант "шарлотки на швидку руку".

Традиційний яблучний пиріг у його виконанні перетворився на два шматки хліба з яблуком посередині, що супроводжувалося підписом: "Шарлотка на швидку руку, рецепт не просіть, не дам".

Відео викликало шквал реакцій та дотепних жартів. Люди писали свою думку.

"Пропоную вам вакансію шеф-кухаря в нашому ресторані преміум сегменту!" – написав Максим. На що автор жартівливо відповів: "Поки хочу відпочити від готування".

"Це експрес шарлотка", – влучно зауважила Діана.

"Ось тут питань нуль, дійсно на швидку руку", – додала Юлія.

"Хм, рецепт схожий на Клопотенка, спробуйте додати бджолу для гостринки".

"Ну це геніально, як раніше людство до цього не додумалось", – іронічно зазначила Соломія.

"Перший раз бачу, щоб коментар до рецепта співпав з реальністю", – здивувався користувач Яруся.

Раніше "Телеграф" писав, що українська вчителька підкорила мережу кумедним відео з учнями під Тейлор Свіфт.