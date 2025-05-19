Секрет "швидкої шарлотки", який розсмішив всю мережу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Українці не стримують емоцій
Шарлотка на швидку руку зібрала багато коментарів та лайків. Один автор показав, як він готує популярний рецепт.
Артур Нікулін опублікував відео у Тік Ток. Він продемонстрував свій варіант "шарлотки на швидку руку".
Традиційний яблучний пиріг у його виконанні перетворився на два шматки хліба з яблуком посередині, що супроводжувалося підписом: "Шарлотка на швидку руку, рецепт не просіть, не дам".
Відео викликало шквал реакцій та дотепних жартів. Люди писали свою думку.
- "Пропоную вам вакансію шеф-кухаря в нашому ресторані преміум сегменту!" – написав Максим. На що автор жартівливо відповів: "Поки хочу відпочити від готування".
- "Це експрес шарлотка", – влучно зауважила Діана.
- "Ось тут питань нуль, дійсно на швидку руку", – додала Юлія.
- "Хм, рецепт схожий на Клопотенка, спробуйте додати бджолу для гостринки".
- "Ну це геніально, як раніше людство до цього не додумалось", – іронічно зазначила Соломія.
- "Перший раз бачу, щоб коментар до рецепта співпав з реальністю", – здивувався користувач Яруся.
Раніше "Телеграф" писав, що українська вчителька підкорила мережу кумедним відео з учнями під Тейлор Свіфт.