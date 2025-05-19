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Секрет "быстрой шарлотки", который рассмешил всю сеть (видео)

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Рецепт шарлотки
Рецепт шарлотки. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинцы не сдерживают эмоций

Шарлотка на скорую руку собрала много комментариев и ругательств. Один автор показал, как он готовит популярный рецепт.

Артур Никулин опубликовал видео в Тик Ток. Он продемонстрировал свой вариант "шарлотки на скорую руку".

Традиционный яблочный пирог в его исполнении превратился в два куска хлеба с яблоком посередине, сопровождавшееся подписью: "Шарлотка на скорую руку, рецепт не просите, не дам".

Видео вызвало шквал реакций и остроумных шуток. Люди писали свое мнение.

  • "Предлагаю вам вакансию шеф-повара в нашем ресторане премиум сегмента!" – написал Максим. На что автор шутливо ответил: "Пока хочу отдохнуть от готовки".
  • "Это экспресс шарлотка", – метко заметила Диана.
  • "Вот здесь вопросов ноль, действительно на скорую руку", – добавила Юлия.
  • "Хм, рецепт похожий на Клопотенко, попробуйте добавить пчелу для стрижки".
  • "Ну, это гениально, как раньше человечество до этого не додумалось", – иронически отметила Соломия.
  • "Первый раз вижу, чтобы комментарий к рецепту совпал с реальностью", – удивился пользователь Яруся.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская учительница покорила сеть забавным видео с учениками под Тейлор Свифт.

Теги:
#Рецепт #Курьез #Мем #Шарлотка #Шарлотка с яблоками