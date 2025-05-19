Секрет "быстрой шарлотки", который рассмешил всю сеть (видео)
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Украинцы не сдерживают эмоций
Шарлотка на скорую руку собрала много комментариев и ругательств. Один автор показал, как он готовит популярный рецепт.
Артур Никулин опубликовал видео в Тик Ток. Он продемонстрировал свой вариант "шарлотки на скорую руку".
Традиционный яблочный пирог в его исполнении превратился в два куска хлеба с яблоком посередине, сопровождавшееся подписью: "Шарлотка на скорую руку, рецепт не просите, не дам".
Видео вызвало шквал реакций и остроумных шуток. Люди писали свое мнение.
- "Предлагаю вам вакансию шеф-повара в нашем ресторане премиум сегмента!" – написал Максим. На что автор шутливо ответил: "Пока хочу отдохнуть от готовки".
- "Это экспресс шарлотка", – метко заметила Диана.
- "Вот здесь вопросов ноль, действительно на скорую руку", – добавила Юлия.
- "Хм, рецепт похожий на Клопотенко, попробуйте добавить пчелу для стрижки".
- "Ну, это гениально, как раньше человечество до этого не додумалось", – иронически отметила Соломия.
- "Первый раз вижу, чтобы комментарий к рецепту совпал с реальностью", – удивился пользователь Яруся.
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