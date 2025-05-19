Чарівна піраміда посеред кропиви: у Київській області є свій "пуп землі", де його шукати

Знайти озеро може бути непросто, та й не факт, що воно взагалі нині існує

В Україні є багато місць, які серед населення вважають містичним, а стараннями інтернет-культури наділяються деякими магічними властивостями. Одна з таких байок розповідає про озеро Мохове у Київській області.

Наприклад Tureligious пише, що це місце розташоване в межах Лук’янівської громади в Таращанському районі. Саме озеро нібито розташоване у великому густому лісі, через що "шлях до нього має показати місцевий гід".

Стверджується, що озеро періодично пересихає і може залишатися у такому стані протягом трьох чи чотирьох років. Однак у мережі є повідомлення про те, що озеро давно пересохло та зникло.

Також ходять чутки, що тут є якась скеля, що нагадує трикутну піраміду, яку мандрівники нібито називають "скелею богині Землі Гайї", а також "пупом землі". Крім того, стверджується, що вона є так званим "місцем сили" — культовим місцем у неоязичників та любителів езотерики й окультизму.

У мережі знайти фото цієї піраміди так і не вдалося, а знімки самого озера показують, що проводити там ритуали не те щоб зручно, оскільки воно поросло кропивою. Те, що Гайя є давньогрецькою богинею і не пов’язана зі слов’янами, може свідчити, що свій статус "місця сили" озеро отримало відносно недавно, з поширенням езотерики в СРСР або після його розпаду.

Озеро Мохове

Варто зазначити, що Мохове є комплексною пам’яткою природи місцевого значення, а до переліку його додали 1972 року. Судячи з геолокації, розташоване воно біля дороги, що з’єднує Таращу та Лук’янівку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де знаходиться український "Бермудський трикутник".