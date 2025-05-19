Укр

Волшебная пирамида посреди крапивы: в Киевской области есть свой "пуп земли", где его искать

Автор
Геннадий Лубенец
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Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Найти озеро может быть непросто, да и не факт, что оно вообще ныне существует

В Украине есть много мест, которые среди населения считается мистическим, а стараниями интернет-культуры наделяется некими волшебными свойствами. Одна из таких баек повествует об озере Мохове в Киевской области.

К примеру Tureligious пишет, что это место расположено в пределах Лукьяновской общины в Таращанском районе. Само озеро якобы расположено в большом густом лесе, из-за чего "путь к нему должен показать местный проводник".

Утверждается, что озеро периодически пересыхает и может оставаться в таком состоянии в течение трех или четырех лет. Однако в сети есть сообщения о том, что озеро давно пересохло и исчезло.

Также ходят слухи, что в этом месте есть некая скала, напоминающая треугольную пирамиду, которую путешественники якобы называют "скалой богини Земли Гайи", а также "пупом земли". Кроме того, утверждается, что она является так называемым "местом силы" — культовым местом у неоязычников и любителей эзотерики и оккультизма.

В сети найти фото этой пирамиды так и не удалось, а снимки самого озера показывают, что проводить там ритуалы не то чтобы удобно, так как оно поросло крапивой. То, что Гайя является древнегреческой богиней и не связана со славянами, может свидетельствовать, что свой статус "места силы" озеро получило относительно недавно, с распространением эзотерики в СССР или уже после его распада.

Озеро Мохове

Стоит отметить, что Мохове является комплексной памяткой природы местного значения, а в перечень его добавили в 1972 году. Судя по геолокации, расположено оно возле дороги, которое соединяет Таращу и Лукьяновку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где находится украинский "Бермудский треугольник".

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#Киевская область #Мистика