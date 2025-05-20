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Один з найвідоміших метеликів в Україні опинився у Червоній книзі (фото)

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Махаон
Махаон. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей рідкісний "король метеликів" виступає важливим запилювачем та індикатором екологічного стану природних екосистем, проте його популяція потребує захисту

Махаон (Papilio machaon) — один із найвражаючих і найяскравіших представників метеликів, які можна зустріти на території України. Завдяки своїм великим розмірам і барвистому забарвленню цей вид часто називають справжнім "королем метеликів". Махаон належить до родини парусників (Papilionidae) і є однією з найпомітніших комах нашої флори.

Махаон є не лише красивою комахою, а й важливим запилювачем, що сприяє розмноженню багатьох рослин. Крім того, він виступає індикатором екологічного стану — у забруднених районах його майже неможливо зустріти.

Зовнішній вигляд махаона

Цей метелик відрізняється значним розмахом крил — від 7 до 10 сантиметрів. Його крила пофарбовані у насичений жовтий колір із контрастними чорними візерунками. Особливістю махаона є наявність "хвостиків" на задніх крилах, а також яскравих синіх та червоних плям, які надають йому неповторного вигляду. Таке забарвлення не лише приваблює око, а й слугує захистом від хижаків.

Місця проживання

В Україні махаона можна побачити практично в усіх регіонах – від Карпат до степів Причорномор'я. Найчастіше цей метелик обирає відкриті ландшафти: луки, галявини, узлісся та навіть міські сади й парки.

Найкращий час для спостереження за махаоном – сонячні дні з травня по вересень. Ці метелики активні протягом дня і часто відвідують квіти конюшини, будяка та інших рослин з нектаром.

Особливості життєвого циклу

Життєвий цикл махаона включає кілька стадій: яйце, гусінь, лялечка і дорослий метелик. Гусінь цього виду має яскраве забарвлення — зелена з чорними і жовтими смужками, і живиться переважно на рослинах родини зонтичних, таких як морква, кріп і петрушка. За сезон махаон може дати від двох до трьох поколінь.

Захист і збереження виду

Загрози для махаона пов’язані з руйнуванням природних середовищ існування та застосуванням хімічних засобів захисту рослин. Через це чисельність метеликів знижується, і в деяких областях їх занесено до Червоної книги України. Тому важливо берегти природні ландшафти і мінімізувати використання пестицидів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україні, ймовірно, зник Аполлон. Це метелик відомий своїм яскравими червоними "вічками" на задніх крилах.

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#Україна #Червона книга #Метелик #Тварини