Підуть в армію обов’язково. Феміністка назвала п’ять умов мобілізації жінок у ЗСУ

Спочатку жінки мають пройти обов’язкову військову підготовку

Для відбиття повномасштабної російської агресії, а також для служби в українській армії у мирний час жінок також можуть мобілізувати у ЗСУ, щоб замінити чоловіків. Однак для цього має бути дотримано низку умов

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відома ЛГБТ-активістка, правозахисниця, голова організації "Інстайт", жінка року за версією журналу "TIME" Олена Шевченко. Вона пояснила, чи передбачає фемінізм обов'язкову мобілізацію жінок також.

Більше читайте у публікації: "Думаєте, серед депутатів немає геїв? — ЛГБТ-активістка про гомофобію в ЗСУ, мобілізацію жінок і традиційні цінності".

— Коли дівчата в школі будуть проходити допризовну підготовку, у них будуть ті самі права, що і в чоловіків, коли чоловіки будуть брати декретні відпустки, брати на себе половину хатньої роботи, коли у нас буде рівна ситуація по оплаті праці, звичайно, — ми за рівні права і обов'язки. Тоді буде обов'язкова мобілізація.

Спочатку давайте почнемо готувати жінок, а вже потім вони підуть в армію обов'язково, — наголосила феміністка.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", чи є ЛГБТ-батальйони в українській армії.

Також нагадаємо, що з 1 жовтня 2023 року в Україні жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов’язані стати на військовий облік. Однак, як наголошують у Міністерстві оборони, це не означає, що їх будуть призивати на службу.