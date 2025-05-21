Пойдут в армию обязательно. Феминистка назвала пять условий мобилизации женщин в ВСУ

Сначала женщины должны пройти обязательную военную подготовку

Для отражения полномасштабной российской агрессии, а также службы в украинской армии в мирное время женщин также могут мобилизовать в ВСУ, чтобы заменить мужчин. Однако для этого должен быть соблюден ряд условий.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная ЛГБТ-активистка, правозащитница, глава организации "Инстайт", женщина года по версии журнала "TIME" Елена Шевченко. Она объяснила, предусматривает ли феминизм обязательную мобилизацию женщин тоже.

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— Когда девушки в школе будут проходить допризывную подготовку, у них будут те же права, что и у мужчин, когда мужчины будут брать декретные отпуска, брать на себя половину домашней работы, когда у нас будет равная ситуация по оплате труда, конечно, мы за равные права и обязанности. Тогда будет обязательна мобилизация.

Сначала давайте начнем готовить женщин, а уже потом они пойдут в армию обязательно, — подчеркнула феминистка.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", есть ли ЛГБТ-батальоны в украинской армии.

Также напомним, что с 1 октября 2023 года в Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны встать на военный учет. Однако, как отмечают в Министерстве обороны, это не значит, что их будут призывать на службу.