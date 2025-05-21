Воїни пройшли пекло, а тепер це: у мережі показали жахливий санвузол для звільнених з полону (фото)

Українців шокували фото санвузла в центрі, де живуть наші захисники після російського полону

Українців шокували фото санвузла в центрі, де живуть наші захисники після російського полону. На знімках видно розбиту сантехніку та повну відсутність ремонту в приміщенні.

Такі умови "створили" для людини, яка провела в полоні 3 роки. Про це написав відомий український блогер і волонтер Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі "Лачен пише".

Автор публікації поділився обуренням щодо стану приміщень для колишніх бранців. Де саме знаходиться це приміщення, не вказується. Лаченков наголосив, що подібних випадків зараз багато по всій країні.

"Отримав фото, як виглядає санвузол в одному з центрів, де зараз перебувають звільнені з останнього полону. І таких випадків зараз дуже багато, вам не соромно? Це санвузол для людини, яка була в полоні 3 роки. Мабуть, це візуалізація загального стану в Україні", — написав блогер.

На зображені видно занедбану кімнату з пошкодженою сантехнікою, брудними стінами та підлогою. Відсутні найнеобхідніші речі для гігієни, а стан приміщення далекий від прийнятного для проживання людей.

Повідомлення швидко поширилося в соцмережах та викликало хвилю коментарів. Користувачі висловлюють обурення умовами для людей, які пережили роки полону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, в яких умовах утримуються полонені РФ. Вони мають повноцінні обіди, книжки та телевізор з дорогими цигарками.