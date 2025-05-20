Полонені росіяни платитимуть податки в Україні. Скільки вони заробляють і на що витрачають

Сума залежить від типу роботи і об'єму

Російські військовополонені в Україні отримують до 2 тисяч грн на місяць. З цих грошей лише невелика сума вираховується на їх утримання.

Про це розповів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, гроші російські полонені отримують на спеціальні рахунки чи картки.

"Середня оплата полоненим росіянам коливається в межах 200-2 000 грн. Сума залежить від роботи", — каже Павліченко.

Російські військовополонені у СІЗО

Російські військовополонені у СІЗО

Установа, в якій вони утримуються, вираховує від 300 до 500 грн з цих грошей. А залишок вони можуть використати на так звану "товарку", продукцію, що продається в магазинчиках на території установи, до прикладу, чай, мило, цигарки, шкарпетки тощо.

"Телеграф" побував у СІЗО, де утримуються захоплені в Курській області РФ російські військовослужбовці, більше фото і деталей у матеріалі ""Я чеченець, ставлення до мене – ангельське!": репортаж із СІЗО, де сидять полонені російські солдати з Курської області".

Російські військовополонені у СІЗО

За словами Павліченка, полонені отримують гроші за свою роботу. І тепер згідно з законом, з цих коштів мають вираховуватись податки, адже їх робота відбувається на договірній формі.

"Я не знаю, чому саме зараз всі почали це обговорювати, адже держава просто підганяє правові рамки під нові умови", — каже директор спілки.

Він наголошує, що будь-які полонені, які працюють в установах утримання, отримують гроші в Україні. Рівень оплати залежить від типу і об'єму виконуваної роботи. Цілком логічно, що з цих коштів держава має вирахувати податок. Раніше система не передбачала таких "трудових" відносин з військовополоненими, але наразі прийшов час легалізувати цей процес.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці почнуть платити податки з продажу на OLX, Prom та Rozetka.